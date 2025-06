Ao inaugurar o marcador frente à Alemanha – no jogo de atribuição do 3.º lugar da Liga das Nações – Kylian Mbappé tornou-se no internacional francês a atingir mais rapidamente os 50 golos.

O avançado de 26 anos precisou de 90 jogos, enquanto Henry precisou de 113 partidas.

Em simultâneo, Mbappé segue como o terceiro melhor marcador da história dos gauleses, a um golo de Henry (51). No topo está Giroud, com 57 golos.