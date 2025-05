O Metz venceu esta quinta-feira o Reims por 3-1 na segunda mão do playoff de despromoção da Liga francesa e garantiu a subida de divisão ao principal escalão do futebol francês apenas um ano depois de ter descido.

Depois do empate a um golo na primeira mão, o Reims entrou melhor na segunda partida, agora em sua casa, e chegou ao golo por intermédio de Tia [57m].

No entanto, Udol [78m] conseguiu faturar para a equipa visitante e acabou por levar a partida para prolongamento. Ora, no tempo extra o Metz foi mais forte e dois golos em quatro minutos de Touré [110m] e Hein [114m] carimbaram a vitória no encontro e na eliminatória.

Com um resultado de 4-2 no agregado, o Metz regressa assim à Ligue 1, já o Reims desce à segunda divisão sete anos depois.