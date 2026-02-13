O Mónaco venceu esta sexta-feira o Nantes, do guarda-redes Anthony Lopes, por 3-1, num encontro a contar para a 22.ª jornada da liga francesa, somando um triunfo importante antes do compromisso frente ao PSG, para a Liga dos Campeões.

Os monegascos entraram melhor no primeiro tempo e, apesar das boas intervenções do guarda-redes português, a resistência visitante acabou por ceder aos 25 minutos. Após um erro de Sylla, Balogun rematou, o guarda-redes defendeu, mas Adingra apareceu na recarga para fazer o 1-0.

Três minutos depois, Golovin assistiu novamente Adingra, que assinou o bis com um remate cruzado e colocado (2-0). O Nantes acusou o golpe e Zakaria (30m) aproveitou uma recuperação alta para disparar forte e ampliar para 3-0.

Já em tempo de compensação, Centonze (45m+1) reduziu para 3-1 com um remate potente à entrada da área, mantendo alguma incerteza no resultado.

Na segunda parte, o jogo ganhou nova emoção aos 65 minutos, quando Golovin viu o segundo cartão amarelo, por protestos, deixando a equipa da casa reduzida a dez unidades.

Com superioridade numérica, o Nantes subiu linhas e aumentou a pressão, mas sem conseguir reduzir mais a distância no marcador até apito final.

Com este triunfo, o Mónaco sobe ao sétimo lugar, com 31 pontos, mantendo-se próximo das posições europeias. Já o Nantes, 17.º classificado com 14 pontos, continua em zona perigosa.