O Monaco visitou e venceu o St. Etienne, por 3-1, e dorme no segundo lugar da liga francesa.

A jogar fora de portas, o coletivo monegasco abriu o marcador logo aos dois minutos, com Maghnes Akliouche a colocar o esférico no fundo das redes.

Davitashvili empatou aos 65 minutos, mas o ex-Sp. Braga Al Musrati (68m) e Balogun (78m) selaram o marcador.

Com este resultado, o Monaco está em segundo lugar, com 58 pontos, os mesmos que o Marselha, que joga com o Lille no domingo. O St. Etienne ocupa a 17.ª posição, com 27.

No outro jogo da tarde, o Toulouse triunfou na receção ao Rennes, por 2-1.

Yann Gboho (28m) e Donnum (82m) marcaram os golos da equipa da casa. Arnaud Kalimuendo (65m) ainda reduziu, mas não evitou a derrota.

O Toulouse está em 12.º lugar, com 38 pontos, igualando o Rennes (11.º).