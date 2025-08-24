O Nantes, sob o comando de Luís Castro, consentiu a segunda derrota em outras tantas jornadas na Liga francesa, ao perder este domingo na visita ao Estrasburgo (0-1), que se mantém cem por cento vitorioso, a par de outros três clubes.

Uma semana depois do desaire caseiro com o tetracampeão gaulês e campeão europeu Paris Saint-Germain (0-1), os canários voltaram a ceder pela margem mínima, desta vez com um golo do suplente neerlandês Emanuel Emegha, marcado já aos 81 minutos.

O guarda-redes internacional português Anthony Lopes jogou a tempo inteiro pelo Nantes, 15.º classificado, ainda sem pontos nem golos marcados, enquanto o estreante Rafael Luís e o luso-belga Diego Moreira foram lançados pelo Estrasburgo na segunda parte.

A equipa da Alsácia passou a somar seis pontos em outros tantos possíveis, tal como o Lyon de Paulo Fonseca, que se impôs em casa ao Metz (3-0), no sábado, e o PSG, vencedor na receção ao Angers (1-0), na sexta-feira, na abertura da ronda, e o Toulouse.

Um «bis» do camaronês Frank Magri ditou o triunfo caseiro do Toulouse diante do Brest (2-0), que utilizou o luso-guineense Mama Baldé até aos 84 minutos e é 14.º, com um ponto.

Lyon, Toulouse, PSG e Estrasburgo são perseguidos de forma provisória por oito clubes, todos com três pontos, entre os quais está o Lorient, que, este domingo, goleou na receção ao Rennes (4-0) - reduzido a nove unidades durante quase 80 minutos, devido às expulsões de Mahdi Camara e do camaronês Christopher Wooh .

Nos jogos deste domingo, destaque ainda para a vitória do Lens no terreno do Le Have por 2-1.

A segunda jornada da Ligue 1 fica fechada ainda este domingo com o Monaco a deslocar-se ao terreno do Lille, tendo a possibilidade de alcançar Lyon, Toulouse, PSG e Estrasburgo no topo da classificação.

A classificação da liga francesa