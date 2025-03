O PSG venceu este domingo o Marselha por 3-1 numa partida a contar para 26.ª ronda do Campeonato francês.

Com Vitinha e Nuno Mendes titulares e João Neves no banco da equipa parisiense, o PSG começou melhor o encontro e chegou ao golo por intermédio de Dembelé [17m] que finalizou um excelente contra-ataque do líder da Liga francesa.

Antes do intervalo gritou-se golo em português. Nuno Mendes [42m] a passe de Fabián Ruiz só teve de empurrar a bola para uma baliza deserta do Marselha.

No segundo tempo, a equipa do sul de França reagiu com o golo de Gouiri [51m] mas um autogolo de Lirola [76m] devolveu a vantagem de dois golos ao PSG e confirmou o triunfo no «Le Classique».

Com esta vitória o PSG é cada vez mais líder no campeonato com 68 pontos mais 19 que o Marselha no segundo posto que viu o Mónaco e o Nice aproximarem-se.