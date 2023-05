O Lille perdeu no terreno do Reims, por 1-0, e ficou mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, num jogo em que José Fonte foi titular, enquanto Tiago Djaló e André ficaram de fora do encontro.

O médio Marshall Munetsi, do Zimbabué, fez o golo solitário do encontro, dando a vitória ao Reims, que é nono classificado, com 50 pontos. Já a equipa de Paulo Fonseca segue em quinto com 59 pontos, menos dois pontos do que o Mónaco, que é quarto, e menos onze que o Marselha, que é terceiro.

Os dois primeiros classificados da Liga Francesa têm lugar garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, e o terceiro posto dá direito à presença na terceira pré-eliminatória de acesso à prova milionária.