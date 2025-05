A Federação Francesa de Futebol (FFF) propôs um plano que visa alterar o modelo de governança da modalidade no país, a começar pela extinção da Liga, criando uma empresa da qual os clubes serão acionistas.

O presidente da FFF, Philippe Diallo, apresentou um «plano ambicioso» que visa aproximar o modelo francês do inglês, falando o dirigente numa «Premier League à francesa».

Em conferência de imprensa, em que também esteve presente a ministra do Desporto, Maria Barsacq, Diallo notou um modelo «moderno» que visa responder a discussões e propostas que têm surgido nos últimos meses.

O objetivo é responder a uma necessidade de reforma da organização do futebol profissional, a começar por modelos de governança, distribuição de receitas e maior controlo para o Estado francês, via federação.

A atual Liga Francesa seria extinta, substituída por uma empresa na qual seriam acionistas a FFF, com poder de veto em determinados assuntos, e os clubes, com presidente e direção nomeados, e não eleitos, pelos clubes.

A federação, como «regulador» e «garante do interesse geral», poderá vetar uma alteração do modelo desportivo, por exemplo, e de formato, nas ligas profissionais, e assumirá funções de regulação provenientes da FPF, assim como a disciplina.

A medida, de resto, já foi recebida com agrado pelos senadores Laurent Lafon e Michel Savin, que já tinham apresentado no Senado uma proposta de reorganização do futebol profissionais francês, com debate agendado para dia 10 de junho.

Os dois políticos expressaram a satisfação por verem a proposta, já apelidada de «revolução» em vários quadrantes, e declararam que vão tentar incorporar elementos deste plano na proposta legislativa.

Se adotado, o novo projeto, que visa também criar um canal de televisão, alterar modelos de comunicação, gestão e financiamento do futebol profissional, entrará em vigor a partir de 2026/27. «A crise atual é grave e estrutural», declarou Diallo.

Jogadores, treinadores e árbitros seriam representados num Conselho de Supervisão, enquanto um novo mecanismo próprio de fair-play financeiro visa responder ao desnível competitivo entre o campeão Paris Saint-Germain e os demais, além de responder à situação de dívidas de milhões de euros de vários outros emblemas.

Em cima da mesa desde já está uma negociação sobre a distribuição do dinheiro proveniente das transmissões televisivas, para responder às «dificuldades económicas de muitos clubes».