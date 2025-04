O Reims venceu esta sexta-feira o Lens por 2-0 numa partida a contar para a 29.ª ronda do campeonato francês.

Com o português Aurélio Buta e Mory Gbane [ex-Gil Vicente] na equipa titular, o Reims chegou ao golo à passagem do minuto 33 por intermédio do japonês Keito Nakamura que se tornou no primeiro nipónico a chegar aos 10 golos no campeonato francês.

O avançado japonês tomou-lhe o gosto e já na segunda parte, aos 88 minutos, fechou o resultado na conversão de um contra-ataque fortíssimo.

Com esta vitória, o Reims chega aos 29 pontos e está no 14.º lugar, enquanto que o Lens encontra-se no nono posto da classificação com 42 pontos conquistados.