O Rennes recebeu e venceu o Angers (2-1) na 29.ª jornada da Liga francesa. Com este triunfo, a equipa da casa chega a lugar de Liga Europa e espeita os lugares de Champions.

Logo aos 12 minutos, Mariu Louer, jovem defesa de 19 anos, marcou na própria baliza para dar a vantagem ao Rennes. Ainda no primeiro tempo a equipa da casa dilatou pelos pés de Mousa Tamari (28m).

Já no segundo tempo surgiu a resposta do Angers. Prosper Peter, jovem avançado de 18 anos, reduziu aos 65 minutos. Já nos instantes finais, o Angers teve a oportunidade de empatar o encontro, mas Amine Sbai falhou uma grande penalidade (81m).

Com este triunfo (2-1), o Rennes assume a quinta posição com 50 pontos – a dois dos lugares diretos para a Liga dos Campeões. O Angers, por sua vez, é 13.º com 33 pontos.

No outro jogo deste sábado, o Nantes de Anthony Lopes e o Auxerre de Namaso não foram além de um empate sem golos (0-0). Tanto o internacional português como o ex-FC Porto foram titulares.

Com este resultado, ambos os clubes mantém-se em lugares de descida. O Auxerre é 16.º com 24 pontos e o Nantes está em 17.º com 19 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga francesa.