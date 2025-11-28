O Metz recebeu o Rennes no jogo inaugural da 14.ª jornada da Liga francesa. Os visitantes impuseram uma vitória (1-0), com Valentin Rongier a selar o golo do triunfo.

O golo que valeu os três pontos surgiu ainda antes da meia hora de jogo. Ao minuto 22, Embolo serviu Rongier, que marcou o primeiro e único golo da partida.

Com este triunfo (1-0), o Rennes ascende, à condição, ao quatro lugar - que dá acesso à Liga dos Campeões - com 24 pontos. Já o Metz perde pela segunda vez consecutiva e está atualmente em lugar de descida - 17.º com 11 pontos.