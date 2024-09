O Rennes venceu este domingo o Montpellier (3-0), em casa, no jogo que marcou a estreia de Jota pela nova equipa.

Ludovic Blas (24m), Arnaud Kalimuendo (35m) e Albert Gronbaek (60m) fizeram os golos que construíram o triunfo da formação da casa, que contou com Jota a partir do minuto 68.

Com este resultado, o Rennes sobe à condição ao sétimo lugar da Ligue 1, com seis pontos. O Montpellier está em último, apenas com um ponto.