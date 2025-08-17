O PSG venceu este domingo o Nantes de Luís Castro por 1-0 numa partida a contar para a estreia das duas equipas nesta edição do campeonato francês.

Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares no PSG, já Nuno Mendes começou no banco enquanto João Neves cumpriu o segundo jogo de suspensão. Do lado do Nantes, o guarda-redes Anthony Lopes foi titular.

Na primeira parte foi de Gonçalo Ramos a maior oportunidade com um remate à barra antes do intervalo.

Para se ouvir gritar golo no Estádio de La Beaujoire foi preciso esperar pela segunda parte e ouviu-se em bom português.

Aos 67 minutos, Nuno Mendes tocou para Vitinha e o médio luso rematou forte fora da área com a bola ainda a sofrer um desvio num defesa do Nantes e a enganar Anthony Lopes.

Gonçalo Ramos ainda colocou a bola dentro da baliza do Nantes pouco depois, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo e logo de seguida acabou substituído por Kvaratskhelia.

Com este resultado, o PSG começa com o pé direito a nova edição da Ligue 1, enquanto o Nantes terá de esperar pela próxima jornada para tentar somar o primeiros pontos.