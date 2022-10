Renato Sanches voltou a jogar este domingo na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nice (2-1), mas esteve apenas quinze minutos em campo e saiu com nova lesão. No final do jogo, o treinador Christophe Galtier explicou que foi o internacional português que pediu para sair e diz que ainda não conhece a gravidade da lesão.

Renato Sanches começou o jogo no banco, entrou aos 72, mas acabou por sair aos 87, com queixas. O médio português tinha passado as últimas três semanas a recuperar de uma lesão nos adutores direitos e, agora, volta a estar em dúvida para a deslocação da equipa do Parque dos Príncipes ao Estádio da Luz, marcada para a próxima quarta-feira.

«Quando ele deslizou no relvado sentiu um pequeno estiramento. Como vinha de lesão, preferiu sair. Ainda não conhecemos a gravidade desta lesão», referiu o treinador na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo deste domingo.