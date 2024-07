Olivier Giroud anunciou o adeus à seleção francesa. «O momento que temia chegou: o de dizer adeus à seleção de França. Seis anos exatos depois de ganhar o Campeonato do Mundo. Foi a 15 de julho de 2018», escreveu o avançado de 37 anos.

Ao todo, Giroud foi internacional 137 vezes e tornou-se no melhor marcador da história dos Bleus, com 57 golos desde a estreia, a 11 de novembro de 2011, ao último encontro, na meia-final do Euro 2024 com a Espanha.

Na carta de despedida, Giroud começou por agradecer a Didier Deschamps pela confiança: «Apesar dos altos e baixos, ele permitiu-me tornar-me o melhor marcador dos Bleus. Agradeço também a todas as pessoas pela bondade e profissionalismo e que, na sombra, asseguraram a nossa segurança e bem-estar.»

Giroud dirigiu-se também aos adeptos, a quem agradeceu «do fundo do coração», e elegeu quatro datas que terá para sempre guardadas na memória. O dia do apuramento para o Mundial 2014 (vitória sobre a Ucrânia por 3-0 na 2.ª mão do play-off, a 19 de novembro de 2013), o dia da conquista do Mundial 2018, e duas finais perdidas: a do Mundial 2022 e do Euro 2016, esta com Portugal. «Apesar da derrota na final que ficará como uma das dores mais profundas da seleção de França, vivemos durante a competição uma aventura inesquecível.»

O jogador que trocou recentemente o Milan pelo Los Angeles FC deixou ainda uma garantia. «A partir de agora serei o primeiro adepto dos Bleus.»