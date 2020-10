Olivier Giroud bisou na goleada da França à Ucrânia (7-1) na passada quarta-feira e fez história. O avançado do Chelsea chegou aos 42 golos na sua 100.ª internacionalização e, desta forma, ultrapassou Michel Platini na lista dos melhores marcadores de sempre da seleção francesa, ficando agora apenas com Thierry Henry pela frente, a apenas nove golos de distância.

Aos 34 anos, o experiente avançado está, assim, muito próximo de se tornar no melhor marcador da história dos Bleus, até porque terá a Liga das Nações para disputar, além da fase final do Campeonato da Europa marcada para o próximo verão.

Eduardo Camavinga, com apenas 17 anos e onze meses, metade da idade de Giroud, também fez história, ao abrir o marcador na sua estreia pela equipa principal dos Bleus. O avançado do Rennes, nascido em Angola, tornou-se no segundo jogador mais jovem de sempre a marcar pela seleção francesa, ficando apenas atrás de Maurice Gastiger que marcou à Suíça com 17 anos e cinco meses no longínquo ano de 1914.