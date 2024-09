O Nice recebeu e venceu o Saint-Étienne por 8-0, numa goleada que ficará para a história da Ligue 1.

Ao intervalo, a equipa da Côte D’Azur já vencia por 6-0, fruto de uma autogolo de Batubinsika (4m) e dos golos de Tanguy Ndombélé (7m) Mohamed Cho (24m), Youssoufa Moukoko (26m e 39m) e Evann Guessand (36m).

Com este resultado, e segundo a Opta, o Nice tornou-se na primeira equipa a marcar pelo menos seis golos na primeira parte de um jogo do campeonato francês no século XXI.

Na segunda parte, Sofiane Diop (75m) e Pablo Rosario (86m) fizeram os outros dois golos e fixaram o resultado final: 8-0.

Com este resultado, o Nice ocupa, à condição, o quinto lugar, com sete pontos. O Saint-Étienne é 16.º, com três pontos.