Thierry Henry, antigo companheiro de Lionel Messi no Barcelona, considera que o internacional argentino está «isolado» no Paris Saint-Germain, a propósito da exibição apagada do craque no empate de domingo com o Marselha na liga francesa.

«Está isolado, não toca muito na bola. Não diria que está triste, mas vejo-o muito isolado. Prefiro vê-lo a jogar no centro. Não creio que consiga fazer a diferença pela direita. Voltar para o centro pode dar-lhe ritmo», destacou a antiga estrela do Arsenal num comentário à Amazon Prime Vídeo.

O antigo internacional francês, agora no papel de comentador, considera que Mauricio Pochettino não está a conseguir tirar o melhor rendimento dos jogadores que tem à disposição. «É preciso encontrar uma solução para que eles [Messi, Neymar e Mbappé] possam jogar juntos. Não tenho os dados exatos a nível tático, mas [na direita] tem menos impacto. Tem participado com pouca frequência», disse ainda o antigo avançado francês a propósito de Messi.

Para Henry, a equipa do Paris Saint-Germain estava desenhada para jogar para Kylian Mbappé, mas agora precisa de se adaptar para encaixar também Messi. «O Messi não fala muito, fala com a bola. Mas por agora, é a equipa da Mbappé . É especialmente o Mbappé que a faz brilhar. A bola vai mais para o Kylian. A dada altura, tem de haver apenas um condutor e, nesta equipa, há demasiados condutores», explicou ainda.

Até ao momento, em sete jogos com a camisola do Paris Saint-Germain, Messi marcou três golos, todos na Liga dos Campeões.