Jérémy Mathieu, ex-jogador do Sporting e Barcelona, com um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões no currículo terminou a carreira em 2023 e está agora a trabalhar... numa loja de artigos desportivos.

Segundo o jornal francês L'Équipe, a fotografia que começou a circular nas redes sociais este fim de semana, onde o antigo defesa gaulês aparece com um casaco de uma cadeia desportiva Intersport, é mesmo verdadeira.

Wsh Jeremy Mathieu il taff à intersport Jsjjsjsjs pic.twitter.com/WTQ05qUhD6 — lastpak ⵣ (@Ikbenenlastpak) April 5, 2025

Dois fãs que estavam presentes na loja da localidade de Cabrès, perto de Marselha, reconheceram Mathieu e aproveitaram a ocasião para o criar o momento fotográfico.

De acordo com o mesmo jornal, o antigo leão trabalha por opção própria na Intersport, onde gere um departamento enquanto está a tirar o curso de treinador.

No Sporting, Mathieu venceu uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.