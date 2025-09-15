Das torres em centros de treino à análise de imagens em tempo real, os treinadores de futebol tentam de tudo para ter uma imagem mais completa das suas equipas, de forma a poderem melhorá-las e, assim o esperam, conseguirem melhores resultados.

Luis Enrique é um exemplo perfeito desta revolução e, no último PSG-Lens [2-0], para a Liga francesa, voltou a destacar-se neste campo.

Inspirado no râguebi, o treinador espanhol do PSG decidiu acompanhar a primeira parte do encontro na tribuna de imprensa, beneficiando assim de um ângulo de visão mais elevado que lhe permitiu uma análise mais pormenorizada às movimentações dos seus jogadores.

«Há muito tempo que vejo os treinadores de râguebi analisarem os jogos de uma perspetiva diferente. Gosto de tentar melhorar o meu trabalho e quis ver a primeira parte da bancada. Foi magnífico, diferente, permite-me controlar tudo», explicou o técnico, após o jogo.

Na segunda parte, Luis Enrique decidiu ir para o banco, como habitualmente, mas não descarta voltar a acompanhar um jogo na bancada.

O PSG vem integrando no seu jogo alguns pormenores inspirados noutras modalidades, como é o caso do pontapé de saída, atirado propositadamente pela linha lateral com o intuito de ganhar metros no terreno, tal como acontece no râguebi ou no futebol americano.