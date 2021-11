Escândalo no futebol feminino do Paris Saint-Germain depois de uma jogadora ter sido detida esta quarta-feira por suspeitas ter mandado agredir uma companheira de equipa. Segundo adianta o jornal «L’Equipe», Aminata Diallo terá contratado dois homens para agredirem Kheira Hamraoui de forma a garantir que seria ela a titular no jogo da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.

Segundo conta o jornal francês, Diallo orquestrou o plano para a noite de 4 de novembro, um dia em que estava previsto um evento que iria juntar o plantel e a equipa técnica da equipa feminina do PSG num restaurante perto do Bois de Boulogne. Hamraoui não chegou a juntar-se às companheiras, uma vez que foi assaltada no parque de estacionamento por dois encapuçados que a fizeram sair do carro para depois a agredirem nas pernas com uma barra de ferro.

A antiga jogadora do Barcelona teve de receber assistência no hospital de Poissy, com lesões nas mãos e nas pernas, e Diallo acabou mesmo por ser titular frente ao Real Madrid, num jogo que o PSG venceu por 4-0.

A notícia veio a público esta quarta-feira depois da Polícia Judiciária de Versalhes ter detido Aminata Diallo. O Paris Saint-Germain também já reagiu num curto comunicado em que garante toda a colaboração com a polícia para desvendar todos os pormenores deste caso.

«O Paris Saint-Germain tomou conhecimento da detenção de Aminata Diallo esta manhã pela polícia de Versalhes como parte da investigação ao assalto de quinta-feira à noite a atletas do clube. Desde quinta-feira, 4 de novembro, o clube tomou todas as medidas para garantir a saúde, o bem-estar e segurança das suas jogadoras», escreveu o clube num comunicado em que também garante que está a colaborar com a polícia para esclarecer todos os factos antes de avançar com novas medidas.