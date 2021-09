Lionel Messi trocou o Barcelona pelo PSG no último mercado de transferências e a mudança continua a parecer surpreendente para muitos… até para os próprios companheiros.

Desta vez foi Achraf Hakimi a falar sobre o argentino que se tornou seu companheiro esta época.

«Tal como toda a gente, não esperava que Messi saísse do Barcelona. E quando ouvi que vinha para o PSG… O que posso dizer? É um sonho para mim», começou por dizer.

Mas o internacional marroquino vai ainda mais longe nos elogios ao novo companheiro, revelando que Messi era o único com quem ambicionava jogar.

«Joguei com muitos grandes jogadores, mas o único que me fazia falta era Messi. Estou orgulhoso por poder evoluir com um futebolista tão bom», disse ainda, em entrevista ao AS.

O jogador formado no Real Madrid confidencia ainda que vai ter atenção redobrada a tudo o que Messi faz e que ficou surpreendido pela forma de ser do argentino.

«Para evoluir, vou prestar atenção à forma como ele treina e joga. Fiquei surpreendido pela forma como se comporta, é muito simples e tímido», concluiu.