Ao minuto 58 do jogo entre o Montpellier e o Saint-Étienne os adeptos da casa lançaram engenhos pirotécnicos para o relvado da partida quando a equipa do sul de França já perdia por 0-2.

A pirotecnia acabou por deflagrar um incêndio nas bancadas e não deu outra opção ao árbitro François Letexier. O jogo foi interrompido não só por causa do fogo mas também da má visibilidade devido aos inúmeros potes de fumo no Stade de La Mosson, um deles acabando por acertar num segurança do estádio.

A partida foi primeiramente suspensa por 20 minutos com a situação cada vez pior, obrigando a ação da polícia nas bancadas.

Depois de uma reunião entre os agentes dos dois clubes e os árbitros foi tomada a decisão de interromper completamente a partida.