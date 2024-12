Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados em Paris no último verão tiveram um lucro a rondar os 27 milhões de euros, devido a um número recorde de bilhetes vendidos e ao dinheiro conseguido junto dos patrocinadores, anunciou a comissão organizadora dos eventos.

De acordo com o COJO, foram vendidos mais de 9,5 milhões de bilhetes para os Jogos Olímpicos e mais de 2,5 milhões para os Jogos Paralímpicos, que permitiram arrecadar 1,489 milhões de euros. No final, as receitas totalizaram 4,480 mil milhões de euros, enquanto as despesas ascenderam a 4,453 mil milhões de euros, totalizando um lucro de 26,8 milhões.

Com as contas feitas, o lucro será distribuído em 60% para a promoção e desenvolvimento do desporto em França, 20% para o Comité Olímpico de França, e os restantes 20% para o Comité Olímpico Internacional (COI).

Ainda assim, há que ter em conta que o resultado positivo não contabiliza vários gastos assumidos pelo Estado francês, nomeadamente os custos com os reforços dos transportes públicos e da segurança.