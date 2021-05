José Fonte apresentou-se visivelmente emocionado na flash-interview logo após a vitória do Lille em Angers que confirmou o título de campeão de França. O capitão da equipa estava castigado e assistiu ao decisivo jogo desde a bancada, mas apareceu devidamente equipado para festejar o título com os companheiros.

«É uma vitória do coletivo, uma vitória do trabalho, da solidariedade, mas também do talento. É uma grande alegria para todos, para a equipa, para o staff, para os jogadores, para todo o clube, incluindo o porteiro. É uma grande alegria para nós e para todo o norte de França. É uma vitória para as pessoas que trabalharam muito e merecem. Tivemos uma capacidade de mobilizar toda a gente, fomos muito atentos a todos os detalhes», destacou o internacional português no final do jogo.