Setecentos e nove dias depois (709 dias!) da lesão grave no tendão de Aquiles direito ocorrida nos minutos iniciais do Marselha-PSG (26 de fevereiro de 2023), Presnel Kimpembe voltou esta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, à competição.

O defesa de 29 anos, internacional francês e campeão do Mundo em 2018, entrou aos 81 minutos no apuramento do Paris Saint-Germain na Taça de França diante do Le Mans e, no final, disse o que lhe ia na alma.

«É um grande motivo de orgulho para mim. Não foi fácil, mas hoje é um alívio», desabafou em declarações à France Télévisions.

«Foi um longo caminho e hoje consegui finalmente libertar-me e voltar a jogar com os meus colegas», concluiu.