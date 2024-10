Kylian Mbappé ganhou mais um «assalto» no diferendo que mantém com o Paris Saint-Germain em que o internacional francês, agora no Real Madrid, exige o pagamento de 55 milhões de euros por salários e prémios que terão ficado por pagar.

A Comissão Paritária de Recursos da liga francesa ratificou, esta quinta-feira, a decisão em primeira instância da Comissão Jurídica da liga e condenou o clube do Parque dos Príncipes a pagar o valor em causa.

No entanto, esta não terá sido ainda uma decisão final, uma vez que o PSG poderá ainda apresentar ainda um segundo recurso junto da Federação Francesa de Futebol e, assim, esgotar todas as possibilidades, antes de recorrer à justiça civil.

Na decisão da comissão da liga, agora apresentada, foi considerado que os argumentos apresentados por Kylian Mbappé são válidos e o valor de 55 milhões de euros correspondem ao cumprimento do acordo fechado no momento em que o clube renovou com o jogador em maio de 2022.

O clube considera, no entanto, que Kylian Mbappé comprometeu-se com Naser Al Khelaiffi, proprietário do clube, a renunciar aos valores em causa, em agosto de 2023, lembrando que o próprio jogador reconheceu a existência desse acordo em declarações posteriores a janeiro de 2024.