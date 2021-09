O Lens vai jogar os próximos dois jogos à porta fechada, segundo anunciou esta segunda-feira a comissão de disciplina, a título provisório, depois da invasão de campo que interrompeu o jogo com o Lille. O campeão francês também fica impedido de levar adeptos para os jogos de fora de casa, mas os dois clubes podem vir a sofrer sanções mais pesadas.

Esta foi apenas uma primeira reação da comissão de disciplina em relação aos graves incidentes no jogo de sábado passado, numa altura em que o Lens vencia o Lille por 1-0. A investigação ainda está a decorrer, mas o Lens já foi informado que não vai poder contar com adeptos nas bancadas nos próximos jogos em casa com o Estrasburgo (22 setembro) e Reims (1 de outubro).

O Lille, por seu lado, também não vai poder contar com o apoio dos respetivos adeptos na deslocação a Estrasburgo, a 25 de setembro.

O comunicado da comissão de disciplina anuncia ainda que as decisões definitivas vão ser anunciadas depois da reunião que está marcada para 6 de outubro.