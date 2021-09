O Lens reagiu, em comunicado, ao castigo provisório de dois jogos à porta fechada, que qualificou como «medidas drásticas», na sequência da invasão de campo de adeptos que levou à interrupção do jogo com o Lille. O clube anunciou ainda que vai reunir com os seus adeptos na próxima quarta-feira.

A comissão de disciplina abriu um inquérito aos graves acontecimentos do passado sábado, mas decretou já, a título provisório, que o Lens jogue os dois próximos jogos, em casa, à porta fechada. «O Racing tomou conhecimento desta decisão e constata que [...] se vê assim amputado de importantes recursos económicos ligados à ausência de adeptos e parceiros para os próximos dois jogos», começa por destacar o clube.

O mesmo comunicado anuncia, depois, que o clube vai reunir-se com as claques e grupos de apoiantes na próxima quarta-feira e apresentar as «sanções adequadas» aos responsáveis por comportamentos condenáveis. Ao mesmo tempo, o clube anuncia «que obviamente irá apresentar uma queixa contra os adeptos adversários [do Lille] que cometeram atos e comportamentos inqualificáveis».