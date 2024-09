O Mónaco não desarma e continua de braço dado com o Paris Saint-Germain no topo da classificação da liga francesa depois de, neste sábado, ter batido o Montpellier, no Estádio Louis II, por 2-1, em jogo da 6.ª jornada da Ligue 1. Um jogo que começou em ambiente de festa, com convidados ilustres nas bancadas, mas que acabou com extremo sofrimento, com a equipa comandada por Adi Hutter a chegar apenas à vantagem ao minuto 90+8.

Um jogo em que o clube do Principado assinalou o centésimo aniversário da instituição com convidados que deixaram marca no clube, como são exemplo, os treinadores Arséne Wenger e Leonardo Jardim, que assistiram juntos à partida desta noite, entre outras personagens ilustres do passado do clube que joga na liga francesa.

O Montpellier ameaçou estragar a festa e até marcou primeiro, aos 16 minutos, com um golo de Nzingoula, mas a equipa da casa chegou ao empate, por Balogun (32m), ainda antes do intervalo, mas acabaria por sofrer até ao último suspiro, antes de festejar a conquista dos três pontos.

O Montpellier resistiu ao assalto dos monegascos até aos 90 minutos, mas ficou reduzido a dez, aos 90+2, por expulsão de Tanguy Coulibaly, por acumulação de amarelos, e o Mónaco acabou por virar o jogo, aos 90+8, com um golo de Mohamed Camara.

Uma vitória arrancada a ferros, mas que permite ao Mónaco, ainda sem derrotas (cinco vitórias e um empate), juntar-se ao campeão PSG no topo da classificação, com os mesmos 16 pontos.

Nos outros jogos deste sábado, o Lille, com Tiago Santos e André Gomes de início, foi ao campo do Le Havre vencer por 3-0, com um hat-trick de Jonathan David (23, 35 e 79m), enquanto Lens e Nice empataram 0-0.

