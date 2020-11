Leonardo, diretor desportivo do Paris Saint-Germain, admitiu que foi um «erro» deixar sair Edinson Cavani antes da fase final da Liga dos Campeões..

O antigo internacional brasileiro fez o desabafo no decorrer de uma conversa com adeptos do clube, por ocasião dos 47 anos de Parque dos Príncipes.

O dirigente falava nas dificuldades colocadas pela pandemia da covid-19, quando falou na saída do internacional uruguaio, no final de junho, antes do clube disputar a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa, que o PSG acabaria por perder, na final, diante do Bayern Munique (01). «As decisões foram difíceis de tomar. Talvez tenhamos cometido um erro», admitiu o dirigente.

Recordamos que o avançado teve vários pretendentes no defeso, incluindo o Benfica, mas acabou por assinar com o Manchester United no último dia de mercado.