A Liga de Futebol Profissional (LFP), organismo que tutela as duas divisões mais altas do futebol francês, anunciou esta quinta-feira que a próxima Supertaça francesa, entre Paris Saint Germain e Mónaco, vai jogar-se no Qatar.

«A 30.ª edição do Troféu dos Campeões terá lugar no domingo, 5 de janeiro de 2025, em Doha, e beneficiará, pela primeira vez, de um parceiro no título, VisitQatar», pode ler-se num comunicado no site da LFP.

De recordar que o jogo era originalmente para ter sido realizado na China a 8 de agosto de 2024 para celebrar o 60.º aniversário do início das relações diplomáticas entre os dois países, porém foi adiado devido a problemas burocráticos.

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos vão assim viajar até ao Médio Oriente para disputar o primeiro troféu da temporada.