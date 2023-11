O Lyon continua no último lugar da Ligue 1, e continua sem vencer esta época, depois de empatar este domingo na receção ao Metz (1-1), em jogo da décima jornada da competição.

Anthony Lopes foi titular na baliza do Olympique e batido ao minuto 77, quando Ablie Jallow abriu o marcador para a formação visitante.

Menos de dez minutos depois, no entanto, a equipa da casa ainda conseguiu resgatar um ponto: foi Skelly Alvero, servido por Cherki, a fazer o 1-1.

Com este resultado, o Lyon é 18.º e último classificado do campeonato francês, com quatro pontos. O Metz é 16.º, com dez pontos.