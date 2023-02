Foi uma grande noite para o Lille, de Paulo Fonseca, que este sábado arrancou um triunfo claro por 3-1 no terreno do forte Rennes. Com esta vitória, a equipa do treinador português subiu ao sexto lugar, já em zona europeia, a apenas dois pontos do quinto lugar, que pertence precisamente ao Rennes.

André Gomes foi um dos heróis da partida, ele que assistiu e marcou. Melhor do que ele só o kosovar Zhegrova, que fez também um golo e duas assistências.

No entanto, foi o Rennes a abrir o marcador, com um golo de Gouiri logo no primeiro minuto. A resposta do Lille veio apenas na meia hora final, altura em que a equipa fez três golos: André Gomes assistiu Zhegrova para o empate aos 59 minutos e marcou o terceiro golo já nos descontos. Pelo meio, Cabella fez o segundo aos 86 minutos.

Refira-se que o Lille tem André Gomes e Tiago Djaló noventa minutos em campo, enquanto José Fonte ficou no banco.

No outro jogo desta noite, o Lyon foi ao terreno do Troyes vencer também por 3-1. Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon marcou através de Barcola, Cherki e Lacazette. Pelo meio, o Troyes ainda reduziu para 2-1, aos 62 minutos, num golo de Rony Lopes, que fez dupla de ataque com Mama Baldé.

Apesar do golo de Rony Lopes trazer alguma esperança ao Troyes, a equipa não conseguiu chegar ao empate e nos descontos sofreu o terceiro golo, por Lacazette. Com este resultado, o Lyon subiu ao oitavo lugar, enquanto o Troyes está um ponto acima de linha de água, mas com um jogo a mais do que os adversários diretos.