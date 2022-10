O Lille de Paulo Fonseca perdeu fora com o Lyon por 1-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga francesa.

Com três portugueses no onze - José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes - o Lille foi melhor, acumulou situações de golo, mas caiu aos 74 minutos com um golo solitário de Lacazette, que deu a vitória à equipa de Anthony Lopes, dono da baliza do Lyon.

Com este resultado, o Lille cai para o 7.º lugar da Ligue 1, por troca com o Mónaco, que venceu em casa o Angers por 2-0 com golos de Embolo e Golovin: Gelson Martins não saiu do banco nos monegascos.

Destaque ainda para a vitória do Rennes de Xeka (titular) sobre o Montpellier por 3-0 e que vale o terceiro lugar no campeonato.

Outros resultados:

Lorient-Nice, 1-2

Brest-Reims, 0-0

Nantes-Clermont Foot, 1-1

Rennes-Montpellier, 3-0

Auxerre-Ajaccio, 1-0