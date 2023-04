O Paris Saint-Germain, com quatro portugueses de início, foi surpreendido em pleno Parque dos Príncipes pelo Lyon de Anthony Lopes (0-1), em jogo da 29.ª jornada da liga francesa, ficando agora com apenas seis pontos de vantagem sobre o Lens e Marselha no topo da classificação. Foi o segundo desaire consecutivo da equipa da capital em casa, depois da derrota diante do Rennes (0-2).

Um jogo que começou com um ligeiro atraso, depois do autocarro do Lyon ter ficado retido no caótico trânsito de Paris. O PSG entrou em campo com todos os portugueses que tem à disposição no onze inicial, com Danilo Pereira inserido numa defesa a três, Vitinha e Renato Sanches no meio-campo e Nuno Mendes colado à lateral esquerda, no apoio a um ataque com os «artistas» Leo Messi e Kylian Mbappé.

O Lyon, por seu lado, com Anthony Lopes de volta à baliza, veio mais artilhado para transições rápidas, com Amin Sarr e Alexandre Lacazette como principais referências no ataque. A equipa da casa entrou ao ataque e Vitinha, lançado por Mbappé podia ter marcado logos aos quatro minutos, num lance em que Anthony Lopes saiu aos seus pés.

O Lyon acabou por sofrer um revés aos 23 minutos, com a lesão de Amin Sarr que cedeu o lugar a Bradley Barcola que viria a ser determinante no resultado final. Apesar da boa entrada do PSG, o Lyon acabou por crescer até ao intervalo e teve uma ocasião soberana para abrir o marcador quando Danilo perdeu uma bola para Barcola e Donnaruma acabou por derrubar Lacazette. No entanto, o antigo avançado do Arsenal, na marcação do castigo máximo, atirou ao poste.

No entanto, ainda antes do intervalo, Renato Sanches voltou a testar os reflexos de Anthony Lopes e o PSG ficou a pedir um penálti por alegada falta sobre Nuno Mendes.

A primeira parte acabou animada e a segunda começou da mesma forma, com o Lyon a chegar à vantagem cedo, aos 56 minutos, com Thiago Mendes a destacar Kumbedi na área, sobre a direita e o jovem lateral a cruzar para o remate certeiro de Barcola.

O jogo seguiu tenso, com o PSG a pressionar cada vez mais alto, mas com o Lyon a responder com transições rápidas. Renato Sanches foi rendido aos 74 minutos, Vitinha aos 83, enquanto Danilo e Nuno Mendes jogaram os 90 minutos, mas o PSG não conseguiu anular o golo solitário de Barcola e o PSG consentiu a quinta derrota na Ligue 1.

Um resultado que atrasa o PSG na luta pelo título e que permite ao Lyon continuar a sonhar com a Europa, agora a oito pontos do Lille que ocupa o quinto lugar.

A classificação da Ligue 1