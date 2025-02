Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, elogiou a capacidade de adaptação de João Neves em entrevista ao canal de televisão do clube, no lançamento da visita da equipa do Parque dos Príncipes a Toulouse, marcada para este sábado.

João Neves chegou esta época e, com apenas vinte anos, pegou de estaca, sendo, nesta altura, uma das pedras basilares da equipa de Luis Enrique, somando três golos e oito assistências nos 29 jogos que já disputou.

«As capacidades de João Neves já eram evidentes no seu clube anterior. O tempo de adaptação foi rápido. As qualidades dele combinam perfeitamente com a ideia que temos com a bola, mas também com essa capacidade de defender sem a bola. É isso que procuramos em cada um dos jogadores», destacou Luís Enrique.

O PSG caminha, mais uma vez, a passos largos para mais um título na liga francesa, ainda sem derrotas e já com dez pontos de vantagem sobre o Marselha, o segundo classificado. Luis Enrique estabelece como objetivos aprimorar a equipa, de forma a que os jogadores sintam prazer em campo e, ao mesmo tempo, proporcionem bons espetáculos aos adeptos.

«Mesmo que o resultado por vezes possa oscilar, o importante é a forma como a equipa joga. Porque se jogarmos de uma forma, isso significa que podemos repetir e isso é muito importante para mim. É claro que estamos num momento muito bom, mas cada jogo e cada competição são importantes. Tentamos ter prazer em jogar futebol e dar isso aos adeptos que nos assistem. Toda a equipe é eficiente, não apenas um setor, e isso nos deixa-nos muito felizes. Isto dá-nos energia para continuar a dar prazer aos adeptos e para continuar a enfrentar todas as competições», destacou ainda.