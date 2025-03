Paulo Fonseca vai ser sancionado pelo Lyon, depois do comportamento com o árbitro Benoît Millot, no jogo de domingo, frente ao Brest, confirmou o clube francês ao L'Équipe.

«Haverá sanções internas», afirmou o clube.

Recorde-se que o treinador português encostou a cabeça e trocou algumas palavras de forma violenta ao juiz da partida, no momento em que o mesmo foi chamado ao VAR para reverter um penálti.

Apesar da vitória por 2-1, Paulo Fonseca acabou por ser expulso já depois dos 90 minutos. Segundo a imprensa francesa, o técnico luso arrisca um castigo de sete meses.