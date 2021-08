Não está a correr nada bem a entrada do Lyon no campeonato francês. Depois do empate na primeira jornada, a equipa de Anthony Lopes perdeu 3-0 em casa do Angers na segunda.

Com o guarda-redes português na baliza, Boufal abriu o marcador aos 20m, Marcelo ampliou aos 53m, na conversão de um penálti.

Aos 65m a vida do Lyon ficou ainda mais complicada devido à expulsºao de Maxwel Cornet e aos 77m Ounahi fechou o marcador.