Um jovem de 13 anos foi detido em França por suspeitas de ter assassinado outro adolescente, de 16 anos, no último domingo, em Lyon.

De acordo com a imprensa francesa, o detido é um destacado elemento da formação do Lyon e está acusado de ter esfaqueado mortalmente outro jovem, conhecido como Chems Z.

Tudo aconteceu pelas 22.30 horas de domingo, no bairro de Montessuy, no subúrbio de Caluire-et-Cuire. A vítima estava com três amigos, quando for abordado pelo agressor, que os ameaçou com uma faca. Os três jovens tentaram fugir, mas a vítima sofreu mesmo assim uma facada no peito.

Foi socorrido e levado para o hospital, onde ficou com prognóstico muito reservado. Durante a noite acabou por falecer.

Segundo o Le Progrés, o motivo da agressão prende-se com uma discussão tida entre os dois jovens neste verão.

O jovem de 13 anos, jogador da formação do Lyon, já foi detido e encontra-se sob custódia policial, enquanto decorre a investigação. Enquanto isso, no local onde aconteceu o ataque foi colocada uma fotografia da vítima, em jeito de evocação da memória. Chems Z era morador em Caluire-et-Cuire e estava a tirar um curso profissional para ser canalizador.