Lyon: jovem da formação detido por suspeita de assassinato
Esfaqueou mortalmente um adolescente três anos mais velho
Um jovem de 13 anos foi detido em França por suspeitas de ter assassinado outro adolescente, de 16 anos, no último domingo, em Lyon.
De acordo com a imprensa francesa, o detido é um destacado elemento da formação do Lyon e está acusado de ter esfaqueado mortalmente outro jovem, conhecido como Chems Z.
Tudo aconteceu pelas 22.30 horas de domingo, no bairro de Montessuy, no subúrbio de Caluire-et-Cuire. A vítima estava com três amigos, quando for abordado pelo agressor, que os ameaçou com uma faca. Os três jovens tentaram fugir, mas a vítima sofreu mesmo assim uma facada no peito.
Foi socorrido e levado para o hospital, onde ficou com prognóstico muito reservado. Durante a noite acabou por falecer.
Segundo o Le Progrés, o motivo da agressão prende-se com uma discussão tida entre os dois jovens neste verão.
O jovem de 13 anos, jogador da formação do Lyon, já foi detido e encontra-se sob custódia policial, enquanto decorre a investigação. Enquanto isso, no local onde aconteceu o ataque foi colocada uma fotografia da vítima, em jeito de evocação da memória. Chems Z era morador em Caluire-et-Cuire e estava a tirar um curso profissional para ser canalizador.
