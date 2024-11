Mais um episódio da maldição do Vélodrome. O Marselha voltou a perder em casa, desta vez na receção ao Auxerre (1-3), e já não consegue dar uma alegria aos seus adeptos no próprio estádio há quase dois meses.

A equipa comandada por Roberto De Zerbi até tem somado pontos fora de casa, mas no Vélodrome já não vence desde 14 de setembro, quando bateu o Nice por 2-0. Depois disso, empatou com o Angers (1-1), perdeu com o Paris Saint-Germain (0-3) e, agora, com o Auxerre (1-3), na abertura da 11.ª jornada da liga francesa.

Em onze jornadas, o Marselha soma 20 pontos, cinco conquistados em casa, quinze fora de portas.

Um desaire que ganhou forma nos primeiros 45 minutos, com golos de Sinayoko (10m), Perrin (43m) e Traorè (45m). A equipa da casa só conseguiu esboçar uma reação na segunda parte e até reduziu a diferença, aos 65 minutos, com mais um golo de Mason Greenwood [8.º em 11 jogos], desta vez na conversão de um penálti.

Apesar do desaire, o Marselha segue no segundo lugar da Ligue 1, a seis pontos do líder PSG que este sábado visita o Angers. O Auxerre, por seu lado, alcança o Nice no sexto lugar.

Confira a classificação da liga francesa