O Bordéus, com o português Ricardo Mangas a titular, empatou em casa do Marselha (2-2), depois de ter chegado ao intervalo a perder por 2-0.

O Marselha desperdiçou a oportunidade de integrar o grupo dos líderes, apesar dos golos do turco Cengiz Under e de Dimitri Payet, aos 34 e 41 minutos, terem dado uma vantagem que parecia confortável.

Com Mangas em estreia, o Bordéus foi superior na segunda parte e empatou com golos de Timithée Pembélé, aos 51 minutos, e Rémi Oudin, aos 57, conquistando o primeiro ponto no campeonato francês.

Com este resultado, o Marselha é sexto, com quatro pontos, enquanto o Bordéus ocupa o 16.º lugar, com um.

No outro jogo da noite, o Nantes venceu na receção ao Metz, por 2-0, com golos de Kolo Muani, aos 12 minutos, e Ludovic Blas, aos 49, e segue na quinta posição da tabela classificativa, com quatro pontos. O Metz é o 15.º, com um ponto.