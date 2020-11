A liga francesa mudou o protocolo para que os jogadores possam fazer uma homenagem a Diego Maradona no início dos jogos da Ligue 1 e da Ligue 2 este fim de semana. Assim, em vez de se alinharem de frente para a bancada, as duas equipas vão formar um M no círculo central em memória do craque argentino.

Estrasburgo e Rennes, já esta sexta-feira (20h00), vão ser os primeiros a prestar esta homenagem a Maradona com a nova disposição no círculo central.

A liga francesa anunciou a mudança de protocolo e justifica a decisão pela partida de uma referência a nível mundial. «Diego Maradona era uma lenda do futebol, foi ele que fez sonhar milhões de crianças que acabaram por tornar-se jogadores profissionais ou amadores apaixonados pelo desporto mais popular do mundo. Os seus feitos no relvado inspiraram várias gerações», lê-se no comunicado da liga francesa.

Assim, a liga francesa anuncia que a 12.ª jornada do campeonato vai ser disputada «sob a estrela de Diego Maradona».