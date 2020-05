Andoni Zubizarreta já não é diretor desportivo do Marselha, equipa treinada por André Villas-Boas.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema que terminou esta edição da Liga francesa no segundo posto informa que a saída do antigo guarda-redes internacional espanhol deu-se por mútuo acordo.

Zubizarreta era diretor desportivo do Marselha há quatro anos e na mensagem de despedida não esqueceu o técnico português. «Obrigado ao André Villas-Boas por fazer com que me deliciasse com o futebol e por me ter feito descobrir um verdadeiro amigo», disse.

O Marselha está agora em processo de recrutamento para encontrar um sucessor de Zubizarreta.