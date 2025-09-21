O Marselha-PSG, que estava previsto jogar-se neste domingo à noite, foi adiado.

A decisão, tomada pela autarquia de Bouches-du-Rhône, cuja capital é Marselha, deveu-se às previsões meteorológicas que apontam para a chegada de precipitação forte entre as 19h00 e as 22h00 locais.

As autoridades locais esperam a ocorrência de inundações na malha urbana de Marselha, razão pela qual, em nome da «segurança de todos», foi tomada a decisão de que o jogo não se realize.

