Há 39 min
Marselha-Paris Saint Germain é adiado
Devido ao mau tempo e a fortes riscos de inundações na cidade do sul de França
O Marselha-PSG, que estava previsto jogar-se neste domingo à noite, foi adiado.
A decisão, tomada pela autarquia de Bouches-du-Rhône, cuja capital é Marselha, deveu-se às previsões meteorológicas que apontam para a chegada de precipitação forte entre as 19h00 e as 22h00 locais.
As autoridades locais esperam a ocorrência de inundações na malha urbana de Marselha, razão pela qual, em nome da «segurança de todos», foi tomada a decisão de que o jogo não se realize.
