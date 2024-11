O Marselha foi este domingo ao Estádio De La Beaujoire vencer o Nantes por 2-1, em jogo da 10.ª jornada da liga francesa, com Mason Greenwood a voltar a ser decisivo em mais um triunfo da equipa do Vélodorme que, desta forma, segue a seis pontos do líder Paris Saint-Germain.

Os visitantes entraram melhor e adiantaram-se no marcador aos 24 minutos, com Rowe a servir Maupay. No entanto, os canarinhos empataram ainda antes do intervalo, aos 39 minutos, por Kadewere.

O golo da vitória dos visitantes chegou aos 61 minutos, com Mason Greenwood a encontrar uma brecha à entrada da área e a rematar colocado. Foi o sétimo golo do jovem inglês em dez jogos pelo Marselha esta temporada.

Com este triunfo, o Marselha alcança o Monaco no segundo lugar, ambos com 20 pontos, a seis do líder PSG.

