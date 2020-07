Kylian Mbappé foi apanhado a falar com o presidente francês, Emmanuel Macron, no final da vitória do Paris Saint-Germain na Taça de França, frente ao Saint-Étienne. O jovem avançado saiu lesionado à meia-hora de jogo, depois de uma entrada dura de um adversário, e reapareceu no relvado já de muletas.

«De qualquer maneira, [o tornozelo] estalou um pouco», disse Mbappé a Macron, num momento captado pela France Télévisions.

Recorde-se que o PSG joga em Lisboa a fase final da Liga dos Campeões, no próximo mês de agosto. Para já, ainda não se sabe se Mbappé pode ser opção para Thomas Tuchel.