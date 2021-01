O contrato que liga Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain expira dentro de um ano e meio e os próximos tempos podem trazer novidades acerca de um dos jogadores mais cobiçados do mundo do futebol.

Foi o próprio a dizê-lo em declarações à Téléfoot. «Quero refletir sobre o que quero fazer nos próximos anos e onde quero estar. Vou tomar uma decisão em breve, mas estou num processo de reflexão», disse o avançado francês em declarações à Téléfoot.

«Estamos a discutir com o clube para encontrar um projeto. Estou em reflexão, porque penso que se assinar é para um acordo de longo prazo com o Paris Saint-Germain. Estou muito feliz aqui e sempre fui muito feliz aqui. Os adeptos e o clube sempre me ajudaram», acrescentou o jogador que chegou à cidade das luzes no verão de 2018 a troco de 180 milhões de euros pagos ao Mónaco.

Acima de tudo, Mbappé não quer arrepender-se da decisão que tomar, seja ela qual for. «Se eu tivesse uma resposta hoje, tê-la-ia dado hoje. Não é uma questão de ganhar tempo. Não quero assinar um contrato e dizer daqui a um ano que quero ir embora porque não queria assinar o contrato que assinei. Não: se eu assinar, é para ficar. E isso requer uma reflexão», concluiu.

Nos últimos tempo Mbappé tem sido fortemente associado ao Real Madrid, que parece estar na linha da frente dos clubes interessados em garantir a contratação do astro do PSG.