Kylian Mbappé é o novo capitão da seleção francesa, anunciou esta terça-feira Didier Deschamps. O avançado do Paris Saint-Germain sucede a Hugo Lloris, guarda-redes que se retirou dos compromissos internacionais após o Mundial 2022.

Antoine Griezmann é o vice-capitão, e é aqui que começam os problemas para o selecionador gaulês. É que segundo parte da imprensa local, o jogador do Atlético de Madrid não ficou muito agradado com a situação.

De acordo com o Le Figaro, Griezmann não escondeu o desagrado com a escolha do treinador, e estará mesmo a ponderar o seu futuro ao serviço dos «Les Bleus». O RMC Sport não vai tão longe, mas também noticia um desconforto de Griezmann com a situação.

Certo é que a decisão de Deschamps já foi anunciada, numa entrevista à TF1 que já teve um pequeno excerto publicado, mas que ainda não foi para o ar na totalidade.

«Kylian Mbappé é o novo capitão da França. Antoine Griezmann é o novo vice-capitão. O Kylian reúne todas as condições para ter esta responsabilidade. Tanto em campo como fora, é um elemento aglutinador», afirmou.