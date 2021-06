De tempos em tempos, Kylian Mbappé tem sido associado ao Real Madrid. Numa altura em que ainda não definiu o futuro e está a um ano de terminar contrato com o PSG, o avançado francês recordou que em 2014, quando tinha apenas 15 anos, teve a possibilidade de se mudar para Espanha e para os merengues.

«Os meu pais queriam que em começasse a minha carreira em França e que me educasse cá. Para jogar futebol, mas também para continuar os estudos. Ir para Espanha, mesmo que fosse com Zidane, era ir para outro país, para outra cultura», disse em entrevista à revista francesa L'Obs.

Apesar de ainda ter apenas 22 anos, Mbappé está na elite do futebol há já várias épocas. Estreou-se pelo Mónaco em 2015/16 e na época seguinte foi preponderante para o título do emblema do principado, então orientado pelo português Leonardo Jardim. Em 2017 protagonizou a segunda transferência mais cara da história do futebol, apenas superada pela de Neymar do Barcelona para o PSG.

«Ao princípio foi duro carregar esse peso, porque era muito jovem. Eu era um rapaz de 18 ou 19 anos, que adorava fazer as coisas dos rapazes dessa idade. Mas no campo pediram-me para ser adulto e diziam-me que ao mais alto nível não havia lugares para imaturos ou rapazes. É um mundo de adultos e tinha de estar preparado para ele», destacou.